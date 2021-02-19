Орловский ФСС направил 120 млн рублей на обеспечение льготников

На эти деньги заключено около 30 контрактов на предоставление более 2,2 млн технических средств реабилитации (ТСР), изделий и услуг в рамках обеспечения граждан льготных категорий в 2021 году. Среди закупленных ТСР — 1,6 млн абсорбирующего белья и подгузников, более 3,1 тысяч протезно-ортопедических изделий, 692 слуховых аппарата и вкладыша к ним, около 570 специальных средств при нарушении функций выделения, 554 кресел-колясок различной модификации (взрослых и детских).

Также отделение Фонда закупило для граждан льготных категорий трости, костыли, ходунки, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и специальные телефоны. А нуждающимся предоставят услуги сурдоперевода и ремонта товаров и услуг.

Чтобы получить положенное техническое средство реабилитации или протезно-ортопедическое изделие, льготнику необходимо встать на учет в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования, предоставив заявление, действующую индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида и необходимые документы (паспорт, СНИЛС).

Сделать это можно в Центре клиентского обслуживания Фонда социального страхования по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, д.3 с понедельника по пятницу, согласно графику работы регионального отделения Фонда. Также оказать данную услугу заявителю могут в любом филиале МФЦ, расположенном на территории Орловской области.

В условиях пандемии Орловское ФСС советует гражданам подавать заявление и необходимые документы в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Это безопасно, оперативно и экономит личное время заявителя.