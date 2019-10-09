9 октября 2019



Орловский государственный университет получил в подарок IT-класс

В рамках  проекта образовательной программы BayStudy, которую реализует одна из международных компаний с экспертизой в области естественных наук, в Орловском государственном аграрном университете имени Н.В. Парахина открылась новая IT-аудитория.

Оборудованный по последнему слову техники класс стал подарком для студентов и преподавателей факультета агробизнеса и экологии к его 45-летию.

-Интеграция образования, науки, производства и бизнеса – основа для подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить технико-технологическую модернизацию отраслей АПК, — отметила и.о. ректора Орловского ГАУ Татьяна Гуляева.

Современная техника – тринадцать компьютеров и интерактивная доска, предоставленные университету, позволит студентам получать новые знания и навыки, в том числе в сфере цифрового земледелия, овладевать презентационными навыками, а также проводить интерактивные занятия по агрохимическим наукам.

Открытие новой аудитории, а также круглый стол, посвященный решению вопросов подготовки кадров для АПК Орловской области, были приурочены к 45-летию  факультета агробизнеса и экологии,   где обучается более 600 студентов, свыше 75% которых – сельская молодежь.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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