Орловский губернатор Потомский и руководитель департамента здравоохранения Лялюхин не исполнили решение суда

9 августа 2017 года Советским районным судом г. Орла рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Заводского района г. Орла в интересах Клавдии Ставцевой к Департаменту здравоохранения Орловской области, Орловской области в лице Департамента финансов Орловской области об обязании обеспечить лекарственными средствами, взыскании компенсации морального вреда; исковому заявлению Ставцевой К.А. к Департаменту здравоохранения Орловской области об обязании выдать лекарственные препараты, взыскании компенсации морального вреда, запрещении деятельности, создающей опасность.

По результатам рассмотрения дела 9 августа 2017 года в связи с выявленными в ходе рассмотрения дела нарушениями закона, судом вынесено частное определение в адрес Губернатора Орловской области и руководителя Департамента здравоохранения Орловской области о необходимости строгого соблюдения действующего законодательства в части организации деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также своевременного обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врачей на безвозмездной основе.

Судом установлен месячный срок для дачи ответа о принятых мерах по частному определению.

В адрес Губернатора Орловской области и руководителя Департамента здравоохранения Орловской области частное определение было направлено 18 августа 2017 года и получено Губернатором Орловской области 21 августа 2017 г., а руководителем Департамента здравоохранения Орловской области – 22 августа 2017 г.

Согласно части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В нарушение требований закона ответы о результатах рассмотрения частного определения и принятых мерах в адрес Советского районного суда г. Орла не поступили.

В связи с чем 3 октября 2017 г. в УФССП России по Орловской области направлены материалы для решения вопроса о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.4 КоАП РФ (оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения суда или представления судьи либо непринятие мер по устранению указанных в определении или представлении нарушений закона), в отношении Губернатора Орловской области и руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.

Советский районный суд г. Орла