Орловский губернатор уволил своего украинского советника

Советник губернатора Орловской области Артур Волошин написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом сообщило издание FLB.RU. 23 октября губернатор Клычков заявление подписал.

Напомним, 30 сентября ГУ МВД России по Москве признало Волошина не приобретшим российское гражданство и аннулировало его российские паспорта (внутренний и заграничный). Подробности – в материале FLB.RU.

Узнать детали: https://flb.ru/5/3978.html