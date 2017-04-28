Орловский губернатор в третий раз занял последнее место в народном рейтинге губернаторов

Губернатор Орловской области Вадим Потомский по результатам голосования граждан занял последнее 83 место в народном рейтинге губернаторов, публикуемом на портале Губернаторы. ру.

Потомский заработал 2, 06 балла. Работоспособность главы Орловского региона голосовавшие оценили в 2,43 балла, доверие к нему — также на уровне «двойки» — 1, 86 балла.

Лидирует в народном рейтинге губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Его работоспособность оценивается в 4,37 балла.