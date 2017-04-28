Орловский губернатор в третий раз занял последнее место в народном рейтинге губернаторов

Губернатор Орловской области Вадим Потомский по результатам голосования граждан занял последнее 83 место в народном рейтинге губернаторов, публикуемом на портале Губернаторы. ру.

Потомский заработал 2, 06 балла. Работоспособность главы Орловского региона голосовавшие оценили в 2,43 балла, доверие к нему — также на уровне «двойки» — 1, 86 балла.

Лидирует в народном рейтинге губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Его работоспособность оценивается в 4,37 балла.

 

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Опубликовано 14 Июн 2017 в 14:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 49

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