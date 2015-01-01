Орловский ипподром приглашает орловцев на соревнования по конному спорту (12+)

Мероприятие начнется 8 июля в 12 часов на площадке ипподрома (Орел, ул. Высоковольтная, д. 6., проезд до остановки «Живмаш»), сообщает официальный портал Орловской области.

В программе соревнования с преодолением препятствий, испытание племенных рысистых лошадей.

Будет разыгран приз «Вступительный Открытый» для лошадей двух лет, приз «Гладкой» для кобыл трех лет, приз имени Орловского ипподрома для лошадей четырех лет и старше, приз «Гильдейца» для лошадей 2014 г.р.

Вход на состязания свободный.