Орловский ипподром приглашает орловцев на соревнования по конному спорту (12+)

Мероприятие начнется 8 июля в 12 часов на площадке ипподрома (Орел,  ул. Высоковольтная, д. 6., проезд до остановки «Живмаш»), сообщает официальный портал Орловской области.

В программе соревнования с преодолением препятствий, испытание племенных рысистых лошадей.

Будет разыгран приз «Вступительный Открытый»  для лошадей двух лет, приз «Гладкой» для кобыл трех лет, приз имени Орловского ипподрома для лошадей четырех лет и старше, приз «Гильдейца» для лошадей 2014 г.р.

Вход на состязания свободный.

 

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Опубликовано 28 Июн 2018 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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