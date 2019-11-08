8 ноября 2019



Орловский Клуб виноградарей открывает новый сезон

Областное общество виноградарей-любителей приглашает всех желающих на первое в этом сезоне занятие Клуба виноградарей, которые состоится 16 ноября в библиотеке имени Бунина. Занятия продлятся до апреля. Встречи виноградарей намечены на каждую субботу в универсальном читальном зале. Начало занятий в 11.00.

 

Клуб под бессменным руководством Владимира Бабенко объединяет очень интересных, увлеченных людей – виноградарей-любителей, многие из которых уже стали профессионалами. На занятиях клуба можно будет познакомиться с новинками селекции, агротехникой винограда, с литературой из фонда областной библиотеки, обменяться опытом выращивания винограда. Прослушать лекции не только орловских, но и краснодарских, ростовских специалистов-виноградарей. Всех желающих вырастить у себя на участке вкусный сортовой виноград приглашают на занятия клуба.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2019 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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