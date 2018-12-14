Орловский колледж культуры и искусств отметил 50-летие

13 декабря Орловский колледж культуры и искусств отметил 50-летие. На праздничном юбилейном концерте «Устремлённые в будущее» собрались преподаватели, студенты, выпускники разных лет, будущие абитуриенты и гости праздника. За полвека это учебное заведение по-разному именовалось: культпросветучилище, училище культуры и искусства, колледж культуры. Не менялось только его предназначение — дарить людям радость, красоту и хорошее настроение. За 50 лет сотни педагогов колледжа подготовили тысячи специалистов, ныне успешно работающих в культурно-досуговых учреждениях нашего города и области.

В колледже трудится большой творческий коллектив преподавателей, среди них — заслуженные работники культуры Российской Федерации, народные мастера России, почётные работники образования, выдающиеся педагоги, мастера современного искусства, члены прославленных творческих коллективов и объединений. Сегодня в колледже обучается свыше 300 студентов как из России, так и из стран ближнего зарубежья по 4 направлениям и 4 специальностям.

В колледже созданы творческие коллективы: лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей — вокально-хореографический ансамбль «Весёлая слобода» (Н.П. Дунаевская), ансамбль бального танца «Вдохновение» (Е.В. Минаева), ансамбль эстрадного танца «Парадиз» (О.В. Венедиктова). Зрителей ждала большая концертная программа из 40 различных номеров: и танцевальных, и вокальных, и инструментальных. Вход был свободным, но зал был заполнен чуть более, чем наполовину. Анонсов этого концерта обнаружить не удалось.