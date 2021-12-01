Орловский космонавт поможет ученым ОГУ с экспериментами на МКС

Во время каждой длительной полугодовой экспедиции космонавты проводят более пятидесяти экспериментов на МКС. Однако для космической медицины даже непродолжительный полет является источником информации для разработки средств и методов сохранения здоровья экипажей. Так, почетный гражданин Орла, космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано во время предстартовой подготовки принимают участие в эксперименте «ЛАЗМА», направленном на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.

Как рассказал сам Александр: «Эксперимент предложен сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. При его выполнении используются лазерные датчики. В комплект аппарата входят два анализатора – правый и левый, которые устанавливаются на верхних и нижних конечностях, а также на голове в области висков, а значит захватываются периферийные изменения всех сосудов. Полученные результаты помогут при разработке профилактических средств. Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность во время длительного космического полета».