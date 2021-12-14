14 декабря 2021



Орловский космонавт рассказал об эксперименте на аппаратуре орловских ученых

На МКС стартовал эксперимент по изучению микроциркуляции крови в условиях невесомости. Все детали происходящего описал специально для ТАСС почетный гражданин Орла Александр Мисуркин, который сейчас находится на орбите. В двух словах — специалисты планируют подтвердить или опровергнуть гипотезу о двухфазном снижении микроциркуляции крови в конечностях космонавтов в период острой адаптации к условиям микрогравитации.

«Эксперимент «Лазма» позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации. В эксперименте принимают участие трое членов экипажа «Союза МС-20»: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Специалисты планируют подтвердить или опровергнуть гипотезу о двухфазном снижении микроциркуляции крови в конечностях космонавтов в период острой адаптации к условиям микрогравитации. Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Андрей Дунаев, для этого будут использован прибор «Лазма-ПФ», использующий неинвазивные методы диагностики, которые не требуют использования игл или других хирургических инструментов» — пишет издание.

«Данные методы биофотоники достаточно давно и хорошо зарекомендовали себя в биомедицине, они основаны на зондировании кожи оптическим (абсолютно безопасным и маломощным, как у лазерной указки) излучением и регистрацией вышедшего из тканей излучения, по которому рассчитываются и анализируются различные медико-биологические параметры», — отметил Дунаев.
Метод лазерной допплеровской флоуметрии зарегистрирует сигнал от движущихся эритроцитов и позволит оценить кожную перфузию (среднее количество эритроцитов и их среднюю скорость). Таким образом, будет исследован периферический кровоток. В свою очередь метод флуоресцентной спектроскопии с помощью разных длин волн возбудит флуоресценцию различных кожных биомаркеров, в том числе NADH, который косвенно охарактеризует окислительный метаболизм биоткани (оценка так называемого «тканевого дыхания»).

Над разработкой приборов, которые смогут работать в условиях микрогравитации, работала группа ученых. Оборудование, отметил Дунаев, было доставлено на борт МКС на корабле «Союз МС-20». С его помощью планируется исследовать виски на голове, запястья и средние пальцы рук, а также большие пальцы ног. «Носимые устройства будут закрепляться бинтами, сами приборы работают по беспроводному каналу связи», — добавил Дунаев, уточнив, что полученные данные будут обработаны на Земле. Эксперимент на МКС будет проводиться в течение 10 суток. После возвращения членов экипажа корабля «Союз МС-20» исследования продолжатся на Земле. «В этом идея: провести исследования перед полетом, во время полета в условиях микрогравитации и после полета, чтобы проверить, как будет происходить обратная адаптация. Думаю, в течение одной недели после приземления», — заключил специалист.

Дунаев подчеркнул, что эксперимент состоялся благодаря поддержке космонавта Александра Мисуркина, спонсорской помощи Юсаку Маэдзавы, компании Space Adventures, Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Эксперимент базируется на российской инновационной разработке НПП «Лазма» (Москва), сопостановщиком эксперимента выступил Научно-технологический центр биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.

 

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Опубликовано 14 Дек 2021 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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