Орловский краеведческий музей организовал виртуальную экскурсию (12+)

В Орловском краеведческом музее, который является партнером московского Музея Победы по масштабному проекту «Территория Победы», представили видеообзор по выставке «Военный плакат».

Временная экспозиция, созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, будет работать в онлайн-режиме в связи с угрозой распространения коронавируса.

В экспозиции дана ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов. Всего виртуальные посетители увидят более 40 изображений.

Видеоэкскурсию можно посмотреть в соцсетях музея по ссылке: https://vk.com/wall-119768350_1501