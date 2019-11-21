21 ноября 2019



Орловский краеведческий музей организует для горожан «Семейную субботу» (6+)

23 ноября в 11-00 Орловский краеведческий музей в рамках проведения научно-просветительной акции «Семейная суббота» приглашает жителей и гостей города на праздник «Свет материнских глаз», посвященный Дню матери.

В программе праздника концерт воспитанников Детской школы искусств №2 им. М.И.Глинки, рассказ об истории праздника и семье писателя Леонида Андреева, мастер-класс в технике скрапбукинг по изготовлению праздничной открытки.

Вход на мероприятие – свободный.

 

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Опубликовано 21 Ноя 2019 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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