Орловский краеведческий музей приглашает посетить «Городок сказок и легенд»

20 января 2017 г. в 16 часов в Орловском краеведческом музее открывается фотовыставка Татьяны Озёриной «Городок сказок и легенд».

Озёрина – участник и дипломант многочисленных международных, областных выставок. Выпускница Брянской художественной школы, художественно-графического факультета ОГУ, Орловского колледжа искусств.

Работала дизайнером промышленного оборудования, дизайнером-полиграфистом. В настоящее время Озерина – фотограф-художник Орловской детской хореографической школы.

Основные жанры работ фотохудожницы – портрет, пейзаж, балет. На этой выставке (четвертой персональной) представлена коллекция работ из фототура 2016 года по Средней Азии, городам Бухара и Самарканд.

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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