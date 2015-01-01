Орловский краеведческий музей приглашает посетить «Городок сказок и легенд»
20 января 2017 г. в 16 часов в Орловском краеведческом музее открывается фотовыставка Татьяны Озёриной «Городок сказок и легенд».
Озёрина – участник и дипломант многочисленных международных, областных выставок. Выпускница Брянской художественной школы, художественно-графического факультета ОГУ, Орловского колледжа искусств.
Работала дизайнером промышленного оборудования, дизайнером-полиграфистом. В настоящее время Озерина – фотограф-художник Орловской детской хореографической школы.
Основные жанры работ фотохудожницы – портрет, пейзаж, балет. На этой выставке (четвертой персональной) представлена коллекция работ из фототура 2016 года по Средней Азии, городам Бухара и Самарканд.
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