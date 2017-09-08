Орловский краеведческий музей пригласил на День открытых дверей

К 120-летнему юбилею Орловского краеведческого музея здесь пройдет День открытых дверей. Посетители смогут бесплатно посетить музей и самостоятельно ознакомиться со стационарной экспозицией, а также выставками из музейных фондов.

20 декабря в 13.00 музей приглашает орловцев и гостей города посетить литературно-музыкальную гостиную «Потомок великих родов», посвященной 200-летию со дня рождения А. Н. Толстого. Мероприятие будет проходить в основном здании краеведческого музея на ул. Гостиной, 2.

В 14.30 в этом же здании на 3-м этаже состоится открытие выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня основания Орловского краеведческого музея. На выставке будут представлены фотографии, документы, картины из фондов музея, археологические находки начала 20 века, предметы из последних поступлений в музей.

Орловский краеведческий музей – старейшее музейное учреждение Орловской области. Он был основан Орловской ученой архивной комиссией в 1897 году, став одним из первых губернских музеев в Российской империи.

В настоящее время краеведческий музей является крупнейшим учреждением культуры Орловской области. В фондах музея хранится более 170 тысяч уникальных предметов всех исторических периодов развития Орловского края. Это сотни коллекций самого различного характера и свойства. В структуру музея входят экспозиция основного здания на улице Гостиной, а также Военно-исторический музей и Дом-музей Русанова, — сообщили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 19 Дек 2017 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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