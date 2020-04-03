3 апреля 2020



Орловский краеведческий музей пригласил на видеоэкскурсию

Временная экспозиция «Военный плакат», созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, будет работать в онлайн-режиме. В экспозиции дана ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов. Виртуальные посетители увидят более 40 изображений. В годы Великой Отечественной войны плакаты звали на защиту Родины, вдохновляли на подвиги, поднимали боевой дух.

Орловский краеведческий музей является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Проект направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.

Видеоэкскурсию можно посмотреть в социальных сетях музея по ссылке: https://vk.com/wall-119768350_1501

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 18:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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