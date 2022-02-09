9 февраля 2022



Орловский краеведческий музей присоединился к платформе аудиогидов

Благодаря платформе аудиогидов izi.TRAVEL у орловцев теперь есть возможность познакомиться с интересными экспонатами Орловского краеведческого музея. Аудиогид позволяет посетителю получить доступ к интересным фактам о коллекции музея. Для онлайн-путешествия достаточно скачать бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL или перейти по ссылке https://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-oryol

Напомним, на платформе уже представлены Музей изобразительных искусств, литературные музеи, а также исторические достопримечательности Литературной столицы России.

 

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Опубликовано 09 Фев 2022 в 19:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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