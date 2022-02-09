Орловский краеведческий музей присоединился к платформе аудиогидов

Благодаря платформе аудиогидов izi.TRAVEL у орловцев теперь есть возможность познакомиться с интересными экспонатами Орловского краеведческого музея. Аудиогид позволяет посетителю получить доступ к интересным фактам о коллекции музея. Для онлайн-путешествия достаточно скачать бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL или перейти по ссылке https://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-oryol

Напомним, на платформе уже представлены Музей изобразительных искусств, литературные музеи, а также исторические достопримечательности Литературной столицы России.