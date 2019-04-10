10 апреля 2019



Орловский краеведческий музей проведет «семейный» День открытых дверей (6+)

13 апреля в рамках международного Дня культуры Орловский краеведческий музей проводит акцию «Папа, мама, я – в музей идет семья» (6+).

В рамках акции состоятся следующие мероприятия:

В 13-00 состоится заключительный этап городского фестиваля-конкурса чтецов «Улыбки в рифмах», в котором примут участие самые юные чтецы.

Гостями конкурса станут современные поэты, лауреаты и победители международного фестиваля «Всемирный день поэзии».

В 14-00 начнется танцевальный мастер-класс клуба «Вечерки в Орле». Гостям будет предложено завести хороводы, ручейки. Под традиционные народные наигрыши «Вечерки» научат всех желающих плясать кадрили. Маленьких гостей ждут веселые народные забавы.

Вход без экскурсионного обслуживания – свободный, сообщает пресс-служба музея.

 

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Опубликовано 10 Апр 2019 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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