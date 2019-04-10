Орловский краеведческий музей проведет «семейный» День открытых дверей (6+)

13 апреля в рамках международного Дня культуры Орловский краеведческий музей проводит акцию «Папа, мама, я – в музей идет семья» (6+).

В рамках акции состоятся следующие мероприятия:

В 13-00 состоится заключительный этап городского фестиваля-конкурса чтецов «Улыбки в рифмах», в котором примут участие самые юные чтецы.

Гостями конкурса станут современные поэты, лауреаты и победители международного фестиваля «Всемирный день поэзии».

В 14-00 начнется танцевальный мастер-класс клуба «Вечерки в Орле». Гостям будет предложено завести хороводы, ручейки. Под традиционные народные наигрыши «Вечерки» научат всех желающих плясать кадрили. Маленьких гостей ждут веселые народные забавы.

Вход без экскурсионного обслуживания – свободный, сообщает пресс-служба музея.