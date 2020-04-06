6 апреля 2020



Орловский Красный крест просит помочь маломобильным гражданам

Орловское городское отделение «Российский красный крест» объявляет сбор благотворительных пожертвований для маломобильных групп жителей, оказавшихся в сложной ситуации.

Есть потребность в продуктах длительного срока хранения: мясные и рыбные консервы, крупы, сахар, подсолнечное масло, изделия быстрого приготовления, средства гигиены.

Сбор средств осуществляется с 10.00 до 14.00 по адресу: пер. Георгиевский, 5.

Справки по телефонам: 76-41-25 и 76-13-30, моб. 8 903 637 1897.

Перечислить денежные средства можно через кнопку «Пожертвовать» на официальном сайте отделения http://красныйкресторел.рф, а также непосредственно в отделении РКК.

 

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Опубликовано 06 Апр 2020 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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