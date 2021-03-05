Орловский лёд стал опасным

Температурные качели, которые наблюдаются на территории Орловской области, напрямую влияют на прочность льда. На проточных водоёмах городов Ливны и Мценска практически нет ледового покрова, а в Орле на реках Ока и Орлик появились множественные промоины, хотя толщина льда колеблется от 14 до 22 см в разных местах. Чтобы не стать участником происшествия на воде, необходимо соблюдать правила безопасного поведения!

Если говорить о непроточных водоёмах (озера, пруды и т.п.) толщина льда в разных уголках Орловщины колеблется от 14 до 35 см. Казалось бы, что этого достаточно, но отправляясь на зимнюю рыбалку или просто на прогулку в весеннее время, нужно быть особенно осторожным и внимательным.

Для предотвращения несчастных случаев на водных объектах сотрудники ГИМС и спасатели проводят постоянные рейды по местам выхода людей на лед. В ходе мероприятий они советуют любителям зимней рыбалки соблюдать меры предосторожности. Выходя на лед, следует помнить, что его прочность зависит не только от его толщины, а также от температуры воды и воздуха. Привыкая пользоваться льдом замерзшей реки как дорогой или местом рыбной ловли, многие забывают об опасности.

Помните, что безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и, расставив ноги на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь, скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.