Орловский лёд все еще недостаточно прочен для рыбаков

Толщина льда на непроточных водоемах Орловской области составляет 10-15 сантиметров, на реках – всего пять сантиметров. Пришедшие крещенские морозы пока не дают гарантий прочности льда. Любителям зимней рыбалки не стоит спешить с выходом на первый лед. Необходимо дождаться, когда толщина ледового покрова составит не менее 20 см, — напомнили в пресс-службе МЧС.

Необходимо помнить, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Пока водоемы не покроются прочным льдом, они представляют угрозу для человека. К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения.

Очень часто на берегу водоемов можно встретить детей. Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно. Предупредите его, что нельзя подходить к водоему и проверять прочность льда ударом ноги. Соблюдая общепринятые правила поведения на водных объектах, вы сможете обезопасить себя и вашего ребенка от серьезных опасностей.

Выход на неокрепший лед водоемов становится причиной различных происшествий. Следует четко понимать, что лед всегда таит опасность – трагедия может произойти из-за детской шалости, во время рыбалки или просто при переходе по льду. Недостаточно прочный лед может быть опасен для вашей жизни! Не будьте беспечны, не пренебрегайте элементарными правилами безопасности!

 

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Опубликовано 23 Янв 2018 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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