Орловский малый бизнес перепишут

В Орловской области стартовала экономическая перепись малого бизнеса, которая ограничена первым полугодием 2021 года. Респондентам необходимо заполнить статистическую отчетность. В электронном виде статотчетность можно заполнить с 15 января по 1 апреля 2021 года на сайте Росстата (при наличии электронной подписи), а также у операторов электронного документооборота с 1 марта по 1 мая 2021 года и на Едином портале государственных услуг. Для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи, для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи.

Статотчетность на бумажном бланке необходимо до 1 апреля 2021 года передать лично или отправить по почте в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области по адресу: 302001, г. Орел, пер. Воскресенский, д. 24; по электронной почте: p57_mail@gks.ru; по факсу: (486-2) 55-05-00.

Отчет должна быть подписан уполномоченным лицом и содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Подробная информация и формы для заполнения размещены на сайтах Росстата https://rosstat.gov.ru и Орелстата https://orel.gks.ru в разделе Статистика/Переписи и обследования/Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса/Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год/ Формы отчетности и указания по их заполнению.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Напомним, экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. В соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

Получить консультацию по участию в переписи можно в Орелстате по телефонам: (4862) 42-74-56, 55-25-39.