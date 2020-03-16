Орловский «МегаКондитер» больше года не платил работникам зарплату

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «МегаКондитер».

Как сообщает региональное СУ СК по Орловской области, по данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года руководством ООО «МегаКондитер» не выплачивалась заработная плата трем работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 315 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.