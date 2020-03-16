16 марта 2020



Орловский «МегаКондитер» больше года не платил работникам зарплату

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «МегаКондитер».

Как сообщает региональное СУ СК по Орловской области, по данным следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года руководством ООО «МегаКондитер» не выплачивалась заработная плата трем работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 315 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 16 Мар 2020 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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