28 сентября 2021



Орловский МФЦ перешел на отечественное “железо” так, что никто и не заметил

Отечественное железо успешно заменило железо Intel в МФЦ Орловской области. Переход многофункциональных центров Орловской области на российское “железо” перешел незаметно для пользователей, рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин 25 сентября на IX всероссийском форуме региональной информатизации «Проф-IT.2021».

Представители госзаказчика, которые договаривались о переходе с железа Intel на отечественные аналоги компании «Эльбрус» столкнулись с примечательным недоразумением. Они обратились к подрядчику с вопросом о дате планируемого окончательного перехода в то время, когда он уже был осуществлен.

Таким образом, госзаказчик невольно продемонстрировал отсутствие отличий работы компьютеров на российском железе от железа Intel. «Переход на российский сервер произошел без предупреждения пользователей; они об этом не знали, — цитирует Лашина ТГ-канал “Телеграммы из Орла” . — Им потом уже сказали, что они уже давно работают на другом оборудовании».

 

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Опубликовано 28 Сен 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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