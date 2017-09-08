Орловский музей изобразительных искусств покажет «визитные карточки» регионов России

С 3 ноября по 26 ноября в Орловском музее изобразительных искусств (г. Орел, ул. Октябрьская, 29) будет проходить Орловская Неделя Искусств. Масштабный проект «Art-География России. Орловская Неделя Искусств» организуют Европейский Художественный Союз, Всемирный Фонд Искусств / Фонд «Искусство будущего», Продюсерский центр «Искусство будущего», а также БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств».

Это своего рода презентация произведений художников, наиболее ярко отображающих «тему» региона «Это наш регион». Художники создают «визитные карточки» региона, в художественной форме отражая уникальные особенности региона в культуре, природе и архитектуре.

Данная коллекция произведений — «визитных карточек» регионов России — впоследствии будет представлена на зарубежных форумах.

Открытие выставки: 3 ноября в 15:00.