Орловский музей изобразительных искусств покажет «визитные карточки» регионов России

С 3 ноября по 26 ноября в Орловском музее изобразительных искусств (г. Орел, ул. Октябрьская, 29) будет проходить Орловская Неделя Искусств. Масштабный проект «Art-География России. Орловская Неделя Искусств» организуют Европейский Художественный Союз, Всемирный Фонд Искусств / Фонд «Искусство будущего», Продюсерский центр «Искусство будущего», а также БУКОО «Орловский музей изобразительных искусств».

Это своего рода презентация произведений художников, наиболее ярко отображающих «тему» региона «Это наш регион». Художники создают «визитные карточки» региона, в художественной форме отражая уникальные особенности региона в культуре, природе и архитектуре.

Данная коллекция произведений — «визитных карточек» регионов России — впоследствии будет представлена на зарубежных форумах.

Открытие выставки: 3 ноября в 15:00.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2017 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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