Орловский музей изобразительных искусств присоединится к акции «Ночь в музее»

Орловский музей изобразительных искусств рассказал, какую программу приготовил для посетителей 20 мая в рамках всероссийской акции. С 18:00 до 23:00 всех желающих ждет свободный вход на постоянную экспозицию музея и выставку живописи Андрея Ромасюкова (г. Санкт-Петербург) «1917. До и После…».

В 2017 году, наша страна отмечает памятную дату — столетие революционных событий, произошедших в России в 1917 году, начиная со свержения монархии во время Февральской революции, когда власть перешла к Временному правительству, которое, в свою очередь, было свергнуто в результате Октябрьской революции большевиков, провозгласивших советскую власть.

Выставка работ петербургского художника Андрея Ромасюкова «1917. До и После…» отражает довольно своеобразную точку зрения на образы современников тех пламенных и судьбоносных свершений. Более тридцати полотен с эпизодами сражений и образами героев Русской Императорской армии, начиная от 1914 года, отрешение Государя в феврале 1917г., и до трагического конца Белого движения в 1920 году, сможет увидеть зритель в залах Орловского музея изобразительных искусств. Экспозиция представляет собой ретроспективу революционных событий 1917 года и особенно Гражданской войны, определившей судьбу России более чем на 70 лет.

Так же в этот день будет проведена экскурсия по постоянной экспозиции произведений иконописи, русского и зарубежного искусства XVII – конца XIX веков из фондов музея.

Ранее наше издание уже сообщало, какую программу приготовил для зрителей Краеведческий музей.