Орловский областной суд обязал разобрать забор, закрывающий доступ к реке Мезенке
Как сообщили в пресс-службе облсуда, прокурор обратился в районный суд с иском в защиту неопределенного круга лиц после проверки обращения жителей поселка Зеленый Шум Орловского района. В результате проверки выяснилось, что в частную собственность попала земля береговой полосы водного объекта, однако это запрещено по закону.
После длительных судебных тяжб и апелляций выяснилось, что земельный участок был сформирован с нарушением положений водного законодательства, согласно которым ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 метров и является территорией общего пользования. В итоге судебная коллегия обязала ответчика демонтировать забор в течение трех месяцев.
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