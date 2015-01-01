Орловский областной суд обязал разобрать забор, закрывающий доступ к реке Мезенке

Как сообщили в пресс-службе облсуда, прокурор обратился в районный суд с иском в защиту неопределенного круга лиц после проверки обращения жителей поселка Зеленый Шум Орловского района. В результате проверки выяснилось, что в частную собственность попала земля береговой полосы водного объекта, однако это запрещено по закону.

После длительных судебных тяжб и апелляций выяснилось, что земельный участок был сформирован с нарушением положений водного законодательства, согласно которым ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 метров и является территорией общего пользования. В итоге судебная коллегия обязала ответчика демонтировать забор в течение трех месяцев.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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