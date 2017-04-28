Орловский областной суд оставил без изменения приговор орловцу, который убил мужа своей сестры

Почти десять лет в колонии строгого режима проведет житель Дмитровского района за убийство супруга своей сестры. Преступление произошло в июле 2015 года.

Подсудимый от своего знакомого узнал, что муж сестры плохо к ней относится: избивает, злоупотребляет спиртным, «не дает жизни его сестре, обижает, ругается с ней, грозится выгнать из дома». Тогда брат решил «поговорить» с обидчиком сестры. К «разговору» готовился тщательно. Разработал план, дождался дня, когда его сестра и дети уедут из дома, одолжил автомобиль у своего знакомого, под покровом ночи приехал в г. Железногорск Курской области. Под вымышленным предлогом убедил потерпевшего поехать вместе с ним в Дмитровский район, где в безлюдном месте кирпичом нанес ему несколько смертельных ударов по голове. После этого перетащил труп в специально вырытую яму на дне оврага и закопал.

Более года злоумышленнику удавалось обманывать следствие, а когда его задержали, он частично признал свою вину и написал явку с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления.

10 февраля 2017 года Дмитровский районный суд Орловской области признал обвиняемого виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Орловского областного суда

 

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Опубликовано 18 мая 2017 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 32

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