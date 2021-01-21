Орловский областной суд оставил без изменения приговор в отношении Дениса Блохина

Орловский областной суд сегодня завершил в апелляции рассмотрение дела в отношении Дениса Блохина. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила приговор Заводского районного суда г. Орла без изменения.

Напомним, органами предварительного следствия Блохин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог).

Приговором Заводского районного суда г. Орла от 6 ноября 2020 г. Блохин осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах, на два года.

Блохин вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В суде апелляционной инстанции представитель гособвинения просил приговор изменить, квалифицировать действия осуждённого по ранее предъявленному обвинению и усилить наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Онищенко и представители потерпевших КУ ОО «Орелгосзаказчик» Деменина и субъекта РФ Орловская область Николаева поддержали позицию Блохина и просили приговор отменить, оправдав его за отсутствием в действиях состава преступления.

Судебная коллегия указала, что тщательный анализ и основанная на законе оценка исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, позволили суду первой инстанции правильно установить фактические обстоятельства совершенного осуждённым преступления и верно квалифицировать его действия по ч. 1 ст. 286 УК РФ, как превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Оснований для отмены приговора и оправдания осужденного, о чем содержатся просьбы в апелляционных жалобах, а также для изменения приговора по доводам представления прокурора судебная коллегия не усмотрела, признав приговор законным, а назначенное Д.А. Блохину наказание справедливым и соразмерным содеянному.

Приговор вступил в законную силу.

По информации пресс-службы Орловского областного суда