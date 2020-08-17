Орловский областной суд отказал работодателю во взыскании ущерба с водителя

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда пришла к выводу: работодатель не доказал, что причинение ущерба возникло по вине работника.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, ООО «Сельта» обратилось в суд с иском к работнику о взыскании суммы ущерба, причиненного работодателю.

Работодатель сослался на то, что водитель, управляя принадлежащим истцу автопоездом в составе тягача и прицепа, отвлёкся от управления и допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, а работодателю был причинен ущерб.

Полагая, что вина водителя в совершении ДТП и нарушении правил дорожного движения установлена административным материалом, ООО просило взыскать с водителя ущерб в размере его среднего заработка в сумме 67943,30 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2238 руб. и по оплате отчета об оценке 12000 руб.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил. Однако ответчик с данным решением не согласился и обжаловал его в апелляции, настаивая на том, что когда он управлял транспортным средством, внезапно заклинило тормозной суппорт и его вынесло на полосу встречного движения, затем он съехал в кювет. А работодатель не представил суду бесспорные доказательства его вины в причинении ущерба.

Суд установил, что сотрудниками полиции было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Обращаясь в суд с иском, ООО «Сельта» представило в числе документов, подтверждающих, по его мнению, виновность ответчика, акт служебного расследования ДТП без подписи водителя, в котором в качестве причины ДТП указан сон за рулем. Представитель истца не отрицала, что ответчик не участвовал в комиссионном расследовании причин причинения ущерба, которые были установлены без проведения каких-либо экспертиз.

Судебная коллегия указала, что в данном случае работодатель был обязан не только установить размер прямого действительного ущерба, но и его природу (из чего он сложился), противоправность поведения ответчика, состоящего в причинной связи с возникшим ущербом, и наличие оснований для возмещения последним ущерба.

Также указывается, что проверка технического состояния автопоезда в составе тягача и прицепа после происшествия работодателем не проводилась; имеется лишь оценка стоимости восстановительного ремонта.

Объективных данных, позволяющих сделать однозначный вывод о причинах съезда автопоезда в кювет, материалы дела не содержат.

Учитывая и другие изложенные обстоятельства, судебная коллегия решение суда первой инстанции отменила и удовлетворила апелляционную жалобу работника. Возмещать ущерб ему не придется.