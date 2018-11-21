Орловский областной суд подтвердил законность увольнения преподавателя ОрЮИ МВД

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел спор преподавателя и учебного заведения о восстановлении на работе.

Преподаватель Орловского Юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова был уволен летом этого года.

Основанием для увольнения послужили выводы заключения служебной проверки, установившей, что истец совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Проступок выразился в совершении из соображений личной заинтересованности действий, содержащих признаки уголовно наказуемого деяния, а также повлекших нанесение ущерба авторитету ответчика и подрыв деловой репутации органов внутренних дел в целом; невыполнении требований к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел, установленных действующим законодательством; сокрытии в нарушение требований заключенного контракта о прохождении службы в органах внутренних дел фактов обращения к нему слушателей факультета заочного обучения с предложениями о совершении коррупционного правонарушения, неуведомлении в установленном порядке руководства института о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Преподаватель посчитал приказ об увольнении незаконным и обжаловал его в суде.

Суд указал, что в материалах служебной проверки имеются сведения о том, что один из студентов неоднократно передавал преподавателю от своих сокурсников денежные средства в размере 18000 руб. (с каждого) за оказание услуг по подготовке выпускной квалификационной работы с положительным отзывом, ее проверке на антиплагиат и подготовке иных документов, необходимых для допуска к предзащите и защите на государственном экзамене.

Кроме того, в начале июня 2018 г. в отношении истца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Однако истец о данном факте в кадровое подразделение ответчика не сообщил.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд посчитал установленным факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел и, как следствие, наличие оснований для увольнения истца.

При этом в случае совершения сотрудником органов внутренних дел порочащего проступка он подлежит безусловному увольнению со службы, а контракт с ним — расторжению.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции отказал преподавателю в удовлетворении исковых требования о восстановлении на работе.

Решение было обжаловано в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда