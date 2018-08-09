9 августа 2018



Орловский областной суд приговорил жестокого ревнивца к реальному сроку

Орловский областной суд приговорил к реальному сроку лишения свободы орловца, умышленно ударившего ножом человека и причинившего тяжкий вред  его здоровью. Ранее в районном суде мужчина был приговорен к условному сроку.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, 7 августа 2018 г. судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела уголовное дело по апелляции гособвинителя на приговор Орловского районного суда в отношении мужчины, осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Суд установил, что в октябре прошлого года осужденный на почве ревности к своей бывшей супруге в темное время суток преследовал на автомобиле её, ребенка  и сопровождавшего их мужчину.

Ревнивец заблокировал автомобиль, в котором ехала его бывшая жена, своим автомобилем. Разбил стекло, нанес женщине удар в лицо, от которого она потеряла сознание, пересадил ребенка в свой автомобиль, после чего, вооружившись ножом, напал на мужчину, которому нанес колото-резаную рану левого плеча, перерезав плечевую артерию.

После чего злоумышленник с места преступления скрылся, оставив истекающего кровью потерпевшего на дороге.

Подсудимый свою вину в совершении преступления не отрицал, в ходе судебного разбирательства добровольно выплатил потерпевшему в качестве компенсации морального вреда 10 000 рублей.

При назначении наказания обвиняемому районный суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, пришла к выводу, что назначенное условное наказание является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости, так как суд назначил наказание фактически без учета характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств дела.

Судебная коллегия исключила из приговора указание о назначении наказания с применением статьи 73 УК РФ. Ближайшие четыре года преступник проведет в исправительной колонии общего режима.

 

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Опубликовано 09 Авг 2018 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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