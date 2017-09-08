Орловский областной суд продлил срок содержания под стражей Сергею Кочергину

27 октября 2017 г. судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы обвиняемого Кочергина С.А. и его адвокатов Никифоровой Е.М., Пироговой Т.В. на постановление Орловского областного суда от 19 октября 2017 г., которым Кочергину продлен срок содержания под стражей на 1 месяц 15 суток, а всего до 13 месяцев 14 суток, т.е. до 8 декабря 2017 г.

Напомним, органами предварительного расследования Кочергин С.А. обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями генерального директора АО «АИЖК Орловской области», повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, а также тяжкие последствия, и в покушении на хищение имущества АО «АИЖК Орловской области» путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кочергин принимал участие в заседании суда апелляционной инстанции посредством видеоконференц-связи.

В суде апелляционной инстанции адвокат просила суд отменить постановление суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и просила суд применить к Кочергину иную, альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Прокурор просил суд оставить без изменения постановления Орловского областного суда от 19 октября 2017 г. о продлении Кочергину меры пресечения в виде заключения под стражу.

Судебная коллегия пришла к выводу: есть основания полагать, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные о его личности, в том числе отсутствие у него постоянного места работы, не проживание по месту регистрации.

Суд обоснованно мотивировал исключительность рассматриваемого случая фактической и правовой сложностью расследования, значительным объёмом доказательств и проведенных для их сбора следственных действий, в том числе судебных экспертиз и, как следствие, большим объемом уголовного дела, составляющего 12 томов.

Как видно из материала, на момент обращения следователя в суд с ходатайством ознакомление не было завершено в связи с большим объемом уголовного дела и длительным процессом повторного ознакомления обвиняемого с уголовным делом. Признаков неэффективной организации процесса ознакомления не установлено. Сообщение обвиняемого о том, что он закончил ознакомление с материалами дела до вынесения судом обжалуемого решения, не имеет в данном случае правового значения, поскольку это решение принято судом в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ, то есть срок содержания под стражей продлен до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного постановления по доводам, изложенным в апелляционных жалобах, судебная коллегия не усмотрела.

Таким образом, Кочергину продлен срок содержания под стражей до 8 декабря 2017 г.

Пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2017 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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