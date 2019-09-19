Орловский областной суд рассмотрел дело о восстановлении на работе

Орловский областной суд, рассмотрев в апелляции дело о восстановлении на работе, пришел к выводу, что фактического сокращения штата при увольнении сотрудника не произошло, напротив, он даже увеличился.

В суд с иском к МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла», Орловскому городскому Совету народных депутатов о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда обратился гражданин Л.

Истец указал, что с 27 февраля 2017 г. по 18 января 2019 г. он работал старшим контролером службы контроля МКУ.

Уведомлением от 11 декабря 2018 г. он был предупрежден о сокращении его должности и предстоящем увольнении 18 февраля 2019 г.

На основании приказа он был уволен в связи с сокращением штата работников.

Однако сокращения штата не произошло, поскольку 16 февраля 2019 года на работу был принят новый сотрудник – контролер, и штат увеличился с шести до семи контролеров.

Районный суд требования истца удовлетворил частично. Суд признал увольнение незаконным и восстановил его с 19 января 2019 г. на работе в МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла» в должности старшего контролера. Также суд взыскал с МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в сумме 25000 рублей.

Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда, рассматривая это дело в апелляции, указала, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что фактического сокращения штата при увольнении истца не произошло, поскольку после увольнения Л. и до истечения указанного в уведомлении срока сокращения (18 февраля 2019 года) штат контролеров не уменьшился, а увеличился на 1 единицу.

Приняв во внимание, что обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя, а в ходе рассмотрения дела такие доказательства представлены не были, суд правильно удовлетворил исковые требования Л. о восстановлении на работе, взыскании компенсации морального вреда, выплате среднего заработка за время вынужденного прогула.

Вместе с тем судебная коллегия не согласилась с решением суда в части взыскания с работодателя в пользу истца размера среднего заработка за время вынужденного прогула, поскольку при расчете заработной платы за вынужденный прогул суд не учел выплаченное истцу выходное пособие при увольнении. В связи с чем решение суда изменено в части заработной платы, в остальной части оставлено без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.