Орловский областной суд рассмотрел дело уклониста от военной службы

За использование заведомо подложного документа и уклонение от призыва на военную службу житель Троснянского района заплатит штраф в размере 140 тысяч рублей.

После окончания истфака ОГУ молодой человек поступил в магистратуру, а затем в аспирантуру вуза. В конце сентября 2014 года он был отчислен из аспирантуры в связи с окончанием срока обучения, при этом квалификационную работу (диссертацию) не защитил и допуск к защите не получил.

Однако ему удалось получить, как впоследствии выяснится, подложный документ – выписку из протокола заседания диссертационного совета по историческим наукам при Московском государственном областном университете от 17.09.2015, содержащую заведомо ложные сведения о том, что защита его диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата исторических наук назначена на 27.10.2015.

Данный документ, дающий ему право на отсрочку от призыва, был предоставлен в местный военкомат. Отсрочку парень получил, но при проверке представленного документа выяснилось, что он является подложным.

В судебном заседании молодой человек виновным себя не признал. По его мнению, он стал жертвой обстоятельств в силу обмана, совершенного в отношении него его научным руководителем, курировавшим написание его диссертационной работы.

В судебном заседании среди прочего было установлено, что пункты выписки из протокола являются вымышленными, её структура полностью противоречит требованиям ВАК, данная выписка является подложной и не имеет отношения к работе Диссертационного совета по историческим наукам Московского государственного областного университета.

Кромской районный суд признал молодого человека виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. руб.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

Пресс-служба Орловского областного суда