Орловский областной суд разъяснил, почему экс-директор «Дормаша» не должен находиться под стражей

Орловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора об избрании в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Дормаш» В. Гудкова меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 декабря Орловский областной суд рассмотрел апелляционное представление представителя прокуратуры Орловской области на постановление Заводского районного суда г. Орла от 29 ноября 2017 г., которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя СУ СК РФ по Орловской области об избрании в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Дормаш» Гудкова В.П. меры пресечения в виде заключения под стражей.

Гудков В.П. обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ — 2 эпизода), и в частичной невыплате свыше трех месяцев и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации (ч.ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ).

В судебном заседании представитель прокуратуры Орловской области поддержал свои требования и просил суд отменить постановление районного суда и избрать в отношении Гудкова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Следователь высказал такую же позицию.

Обвиняемый Гудков В.П. и его защитник — адвокат Мирошниченко М.В. просили суд оставить без изменения постановление Заводского районного суда г. Орла от 29 ноября 2017 г., поскольку, по их мнению, оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 97 УПК РФ суд вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Стороной обвинения доказательства наличия перечисленных обстоятельств представлены не были.

Избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Гудковым В.П. не нарушалась. Срок предварительного следствия данного уголовного дела составляет уже более 1,5 лет. Ранее суд уже неоднократно отказывал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Каких-либо новых оснований следствием представлено не было.

Суд апелляционной инстанции с позицией районного суда согласился и оставил без изменения постановление Заводского районного суда г. Орла от 29 ноября 2017 г., которым было отказано в избрании в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Дормаш» Гудкова В.П. меры пресечения в виде заключения под стражу.

В адрес прокурора Орловской области и руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области вынесено частное постановление, в котором указано на необходимость принятие мер по недопущению нарушений уголовно-процессуального законодательства при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба Орловского областного суда