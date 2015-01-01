Орловский областной суд защитил права психически нездорового мужчины, которого лишили квартиры

Орловский областной суд в рамках гражданского судопроизводства рассмотрел дело о том, как «предприимчивые» граждане обманным путем завладели единственной квартирой одинокого орловца, страдающего психическим заболеванием. Суд восстановил справедливость и признал сделку купли-продажи квартиры недействительной.

Квартира площадью чуть более 40 кв. метров досталась орловцу по наследству после смерти матери в 2013 г., некоторое время он работал дворником, жители дома его подкармливали, одет он был плохо, вел себя странно. Как-то в разговоре с соседкой он сказал, что у него отбирают квартиру. А в один из дней жительница дома увидела, что бывшего дворника посадили в машину и увезли, а впоследствии он пропал. К счастью, несмотря на все перипетии, мужчина остался жив и смог отстоять свои права. А произошло следующее.

В мае 2016 г. его познакомили с женщиной, некоторое время он проживал с ней в своей квартире. В один из дней ранее незнакомые люди предложили ему переехать в деревню в Хотынецкий район. Мужчине сказали, что жилой дом в деревне теперь принадлежит ему. В этом доме орловец проживал один, не имея средств к существованию, еду ему привозили.

В сентябре 2016 г. мужчину избили так, что он получил сотрясение мозга, лечился в районной больнице. После этого в октябре 2016 г. он попытался вернуться в свою орловскую квартиру, однако у него не оказалось ключей, и от соседей ему стало известно, что квартира принадлежит другому лицу. Через некоторое время за защитой своих прав орловец обратился в суд.

В суде мужчина рассказал, что обстоятельства и условия совершения сделки купли-продажи своей квартиры он не помнит, все его вещи и документы остались там. Также ему был выдан новый паспорт, в котором имелась отметка о снятии его с регистрационного учета. Обстоятельства снятия с регистрационного учета истец также не помнит.

Суд установил, что в середине мая 2016 г. орловец был госпитализирован в стационар больницы им. Семашко с тяжелым алкогольным отравлением. 24 июня 2016 г. был заключен договор купли-продажи квартиры, стоимость которой определена сторонами в размере 1300000 руб.

Договором купли-продажи предусмотрено, что расчет между сторонами произведен в полном объеме до подписания договора путем передачи покупателем продавцу денежных средств.

В подтверждение ответчиком была представлена копия расписки о получении истцом от некой гражданки денежных средств в размере 1300000 руб. в счет стоимости проданной им квартиры.

В тот же день истцом и ответчиком было подано заявление о регистрации перехода права собственности. 4 июля 2016 г. за покупательницей было зарегистрировано право собственности на спорную квартиру.

Истец просил суд признать недействительным договор купли-продажи квартиры от 24 июня 2016 г. и расписку от 24 июня 2016 г., ссылаясь на то, что в силу своего психического состояния не понимал значение своих действий, денежных средств от реализации квартиры не получал.

В рамках рассмотрения дела судом было назначено несколько судебно- психиатрических экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что в юридически значимые периоды заключения договора купли-продажи от 24 июня 2016 г. и написания расписки в получении денежных средств от 24 июня 2016 г. орловец не мог понимать значение своих действий и руководить ими.

Советский районный суд г. Орла требования истца удовлетворил, суд признал договор купли-продажи квартиры недействительным и применил последствия недействительности сделки. При этом суд обязал истца вернуть 1300000 руб.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда, где дело слушалось в апелляции, решение суда первой инстанции в части возложения на орловца обязанности вернуть деньги отменила.

Поскольку договор купли-продажи признан недействительным по основаниям наличия у продавца порока воли при совершении сделки, т.е. признаны недействительными все условия договора, из заключения комиссии экспертов ФГБУ «Федеральный медицинский Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России следует, что гражданин в момент подписания расписки был лишен способности понимать значение своих действий и руководить ими, то при отсутствии иных достоверных доказательств, подтверждающих факт получения продавцом денежных средств, судебная коллегия пришла к выводу о том, что оснований для взыскания с истца денежных средств в сумме 1300000 руб. в пользу ответчика у суда не имелось.

По решению суда право собственности на квартиру будет вновь зарегистрировано за истцом, а с ответчицы помимо прочего суд взыскал и расходы на производство экспертиз в сумме более 70 тыс. рублей.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.