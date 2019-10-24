Орловский областной центр народного творчества организует фестиваль-концерт в честь своего 80-летия (12+)

1 ноября Орловский областной центр народного творчества в честь своего 80 -летия организует фестиваль-концерт «Россия всех объединяет».

В рамках фестиваля ( в 16.00) пройдет дефиле национальных стилизованный костюмов. Коллекции представят ОГУ им. И.С. Тургенева, Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова. Дефиле пройдет при поддержке модельного агентства.

В 17.00 гостям фестиваля покажут национальную сказку «Как купец дочь замуж выдавал», подготовленную студентами-иностранцами из ОГУ им. И.С. Тургенева, ОрелГУЭТ, ОБМК, юридического института и творческими коллективами г. Орла.