24 октября 2019



Орловский областной центр народного творчества организует фестиваль-концерт в честь своего 80-летия (12+)

1 ноября Орловский областной центр народного творчества в честь своего 80 -летия организует фестиваль-концерт «Россия всех объединяет».

В рамках фестиваля ( в 16.00) пройдет дефиле национальных стилизованный костюмов. Коллекции представят ОГУ им. И.С. Тургенева, Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова. Дефиле пройдет при поддержке модельного агентства.

В 17.00 гостям фестиваля покажут национальную сказку «Как купец дочь замуж выдавал», подготовленную студентами-иностранцами из ОГУ им. И.С. Тургенева, ОрелГУЭТ, ОБМК, юридического института и творческими коллективами г. Орла.

 

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Опубликовано 24 Окт 2019 в 13:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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