Орловский областной центр народного творчества рассказал о мероприятиях к Дню города (6+)

Как сообщает БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», 5 августа будет представлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов:

народный любительский коллектив ансамбль русских народных инструментов «ОРЛОВСКИЕ УЗОРЫ» (рук. Аксенов Алексей Иванович) – лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов-обладателя гранта национального проекта «Культура»;

танцевальная группа «СЛАВЯНЕ» (рук. Степанова Лариса Вячеславовна);

фольклорный ансамбль «Разноцветье» (рук. Беляева Марина Николаевна);

хореографическая студия Insaid.

В творческих коллаборациях примут участие известная певица, почётный работник ОГИК Наталья Титова, саксофонист Romeo Alto Saxа, а также волонтеры — любители народных песен, танцев, музыки проекта «Этно-лето».

Кроме того, в рамках праздничной программы состоится фестиваль воздушных шаров, силовое «Адреналин-шоу», акция «Любимый город – душа моя», мото-шоу и др.

Популярная орловская группа «Туризм» станет хедлайнером праздничной концертной программы. Команда играет в стиле поп-рок. В её составе — Владимир Вараксин (вокал), Аркадий Остахов (гитара), Алексей Кулажин (бас), Семён Остахов (ударные).

Место поведения: Аэропорт Орёл-Южный (909 квартал), начало — в 18.00.

Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Организаторы убедительно просят участников и гостей позаботиться о своем здоровье – иметь при себе маску, перчатки, помнить о социальной дистанции.