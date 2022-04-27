ОРЛОВСКИЙ ОБЛСОВЕТ ПРИЗНАЛ, ЧТО У ДЕПУТАТА ЕРОХИНОЙ НЕТ НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Алексей Богомолов

В октябре прошлого года нами дважды публиковались расследования, проведённые в отношении депутата Орловского областного Совета народных депутатов, председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов Татьяны Ерохиной. В ходе сбора материалов по вопросу получения (или неполучения) ею какого-либо образования, включая школьное, мы выяснили, что она в течение как минимум тринадцати лет вводила в заблуждение своих избирателей и государственные органы – от местных администраций и избиркомов до Администрации Президента Российской Федерации и коллег по депутатскому корпусу – предоставляя противоречивые сведения о своем образовании.

Вопрос об образовании гражданки Ерохиной или об отсутствии у неё образования не приобрёл бы общественной значимости, если бы она в середине двухтысячных не двинулась в политику.

Татьяна Ерохина

НАГРАДА ЗА УСПЕХИ В БИЗНЕСЕ В ДЕНЬ БАНКРОТСТВА

Покойный ныне губернатор Орловской области Александр Козлов, находившийся в должности с 2009-го по 2014 годы, до назначения был заместителем министра сельского хозяйства, так что аграрная тема ему была довольно близка. 22 июля 2009 года глава администрации Орловского района Орловской области В.Н. Логвинов отослал в его адрес ходатайство о награждении гражданки Ерохиной Т.И. правительственной наградой «за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса».

Ходатайство главы администрации Орловского района о награждении Ерохиной

В характеристике с указанием конкретных заслуг Татьяны Ерохиной, представляемой к награждению (2010 год), указывались и стабильный рост производства зерна и молока в её фермерском хозяйстве, и увеличение надоев, и высокий среднесуточный привес поросят, и высокая зарплата работников (8-11 тысяч рублей в месяц). А сама Татьяна Ивановна, как указано в характеристике, была, «несмотря на известность, проста, доступна и, в сочетании с доброжелательностью, требовательна».

Характеристика Татьяны Ерохиной (2010 г.)

Если судить по данной характеристике и представлению главы района, крестьянское хозяйство Татьяны Ерохиной было более чем преуспевающим. В этом и она, и районное начальство сумели убедить и департамент сельского хозяйства, и губернатора Козлова. И он подписал документы для присвоения Ерохиной почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 2011 года Татьяне Ивановне было присвоено вожделенное почётное звание. А вот что произошло на следующий день (цитируем определение Арбитражного суда Орловской области): «06 октября 2011г. Крестьянское хозяйство «Прогресс» Ерохиной обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом)». https://sudact.ru/arbitral/doc/kEMhW7tpb86r/

Менее чем за год (напомним, блестящая деловая характеристика была дана Ерохиной в конце 2010 года) её хозяйство из лидера сельскохозяйственной отрасли на Орловщине превратилось в несостоятельное, оказавшись колоссом на глиняных ногах. «Коммерсант» отмечал, что размер задолженности перед банками, не считая дебиторки, составил в 2011 году 56,9 миллиона рублей. https://www.kommersant.ru/doc/1869910

От банкротства Ерохину не спасла и её политическая деятельность, хотя она по полной программе использовала этот ресурс. Газета «Экономика Черноземья и жизнь регионов» писала в то время: «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России – один из кредиторов «Прогресса» – имеет на руках исполнительные листы на 42,8 млн рублей. Однако вернуть кредитные средства Сбербанк не может, поскольку владелец компании Татьяна Ерохина умышленно затягивает процедуру взыскания, создавая препятствия для исполнения решений судов… Мы обращались в Орловскую областную Думу с просьбой вмешаться в ситуацию. Получили ответ «Информация принята к сведению», – рассказал заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Михаил Москальцов». http://www.eizh.ru/articles/news/krestyanskoe-khozyaystvo-orlovskogo-deputata-priznano-bankrotom/

Обращаться в Орловский областной Совет по поводу Ерохиной – дело практически бессмысленное – уж слишком сильна её политическая аффилированность к председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому. Обращения кредиторов по поводу многомиллионных долгов, обращения общественности и журналистов относительно того, что Татьяна Ивановна в течение многих лет предоставляла своим избирателям и государственным органам недостоверную информацию, выдавая себя то за специалиста с высшим профессиональным образованием, то за полноценную выпускницу средней школы, письма и статьи СМИ относительно того, что достижения Татьяны Ерохиной в сельскохозяйственном бизнесе были более чем сомнительными, десять лет наталкивались на стену молчания.

Наступил 2022 год. Молчание не прервалось, но руководство Орловского областного совета так же молча произвело одно крайне важное телодвижение. Но оно не поставило точку, а открыло новую главу в формирующемся «деле Ерохиной».

ПРЕСТИЖНО ЛИ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ?

После того как в октябре прошлого года в рамках совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» были опубликованы расследования под названиями «Этикет достоверного ума» депутата Ерохиной» и «Заслуженная семиклассница Российской Федерации», председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому пришлось задуматься. Оспаривать доводы журналистов было невозможно. Поэтому было принято уникальное по своей глупости и одновременно честности решение. Нет, Ерохину не лишили статуса депутата, её даже не пожурили, не вынесли ей общественного порицания. А просто признали, что у неё, председателя комитета Орловского областного Совета народных депутатов, отсутствует какое-либо образование в принципе!

На официальном сайте Орловского облсовета есть список всех депутатов с их фотографиями и обязательными биографическими сведениями. Первая графа – это дата и место рождения, а вторая – образование.

Во второй графе у Татьяны Ерохиной до недавнего времени красовалась запись «Образование: среднее».

Скриншот с официального сайта Орловского облсовета (2021 г.). Семь классов – это среднее образование?!

Это утверждение, как доказали журналисты, являлось ложным. Среднего, среднего специального и более высокого уровня образования у Татьяны Ерохиной не было и, скорее всего, быть не могло. Более того (и этот факт никто не опроверг), как следует из официальных биографических данных, опубликованных на сайте Орловского реготделения ЕР в 2016 году, реально она закончила обучение в Знаменской школе-интернате в возрасте 14 лет (получается только семь классов) и затем прекратила какую-либо учёбу вообще. И теперь она по воле председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского с образованием в семь классов замещает государственную должность Орловской области и является председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.

Но с официальным статусом нужно было что-то делать, и страничка Ерохиной на официальном сайте облсовета претерпела кардинальное изменение. У неё, единственной из всех пятидесяти депутатов, была полностью удалена графа об образовании.

В Орловском областном Совете народных депутатов практически все депутаты имеют либо высшее профессиональное, либо среднее специальное (профессиональное) образование. Есть лишь один депутат – электромонтажник Александр Макаров, член фракции КПРФ, у которого только среднее образование.

Скриншот с официального сайта Орловского облсовета. 2022 год. Образование у Ерохиной вообще отсутствует!

Мы потратили достаточно большое количество времени, исследуя образовательный уровень региональных депутатов. Смотрим соседей – Липецкий областной Совет депутатов. Ни одного человека, не имеющего высшего образования! На сайте Тульской областной думы графа «образование» для заполнения не обязательна. Но мы тщательно проверили биографии всех депутатов и выяснили, что среднее профессиональное образование имеет лишь один депутат. Все остальные – с высшим. В законодательном собрании Калужской области один депутат со средним образованием, трое – со средним профессиональным. В Брянской областной думе два депутата – со средним образованием, три – со средним профессиональным. Но ни в одном высшем законодательном органе субъектов Российской Федерации нет ни одного депутата, а тем более председателя комитета с семью классами образования!

Так что тут Орловский областной Совет народных депутатов отличился: один из руководителей его, Татьяна Ерохина, формально (ст. 66 Закона «Об образовании») овладела лишь первым этапом обучения: чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности и тому подобными элементарными основами жизнедеятельности. А вот второй этап – формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук и государственного языка России, а также более сложный третий, как выяснилось, Татьяне Ивановне Ерохиной, если подходить к вопросу с точки зрения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации», так и не дались…

И поэтому никого не должны удивлять её обращения к коллегам-депутатам: «Вы вообще понимаете этикет своего достоверного ума? Вы вообще понимаете, почему? Как только какой-то вопрос, вы даете наряд губернатору и Музалевскому! Да до каких это пор будет?» и прочие высказывания, делающие её выступления посмешищем в глазах орловцев: просто она не прошла даже школьный курс формирования культуры общения, овладения государственным языком и основами наук…

Конечно, для Орловского областного Совета народных депутатов избрание руководителем комитета человека с семью классами образования можно расценивать как позор. С морально-этической точки зрения само замещение государственной должности с такой «квалификацией» является вызовом здравому смыслу. Ведь по закону в число квалификационных требований даже для самых низших должностей госслужбы в Орловской области входит наличие даже не среднего, а среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.

Всем давно понятно, что понятия стыда, совести и элементарных приличий у людей, отдающих государственное управление людям без образования, публично проявляемое невежество которых дискредитирует органы государственной власти, просто отсутствуют. А самое главное, сегодня в «деле Ерохиной» всё более ясно прослеживаются именно уголовные и нарушающие указы президента России мотивы…

КАК ОБМАН ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Мы не раз задавались вопросом: зачем Татьяне Ивановне Ерохиной, спокойно дожившей до 46 лет без среднего образования, вдруг понадобилось приводить при заполнении документов, подаваемых в официальные органы, недостоверную информацию? И второй вопрос: почему она делала это без всякого стеснения и практически не пытаясь как-то завуалировать эти манипуляции?

Ответы, как нам кажется, лежат не очень глубоко. После того как её привлекли к политической деятельности в 2006 году, уровень её образования менялся несколько раз. Если в октябре прошлого года мы приводили только скриншоты с сайта Центризбиркома, не дающие полной картины игр гражданки Ерохиной с образовательным цензом, то сегодня можем привести более полные документы. В соответствии со сводной учётной карточкой, которая также имеется в Центризбиркоме, а копии её сейчас анализируются некоторыми компетентными органами, Татьяна Ивановна приводила (и это должно было быть подтверждено дипломами или аттестатами) следующие сведения о своём образовании.

Выборы депутатов Орловского районного Совета народных депутатов третьего созыва 12 марта 2006 г. – Уровень образования – среднее (полное) общее

Выборы депутатов Болховского районного Совета народных депутатов четвёртого созыва 13 марта 2011 г. – Уровень образования – высшее профессиональное

Выборы депутатов Орловского районного совета народных депутатов четвёртого созыва 13 марта 2011 г. – Уровень образования – высшее профессиональное

Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2011-2016 годов 4 декабря 2011 г. Уровень образования – основное общее

На выборах в Орловский областной Совет народных депутатов 2016 и 2021 гг. уровень образования не указан (это требование стало необязательным).

Копии сводной учётной карточки по участию Ерохиной Т.И. в выборах

Подводим краткий итог: в 2006 году Ерохина указывала, что у неё есть среднее (полное) общее образование, то есть оконченные 10 или 11 классов. При регистрации в качестве кандидата она должна была предъявить соответствующий аттестат.

В 2011 году на выборах она дважды указывала, что у неё есть высшее профессиональное образование (видимо, считала, что пять лет депутатства в райсовете равноценны учёбе в вузе). При регистрации в качестве кандидата Ерохина должна была предъявить диплом о высшем профессиональном образовании в подлиннике.

В том же 2011 году, но уже на выборах более высокого уровня, она не решилась выдавать себя за специалиста с высшим образованием и указала в качестве уровня образования основное общее. Это, напомним, 8 или 9 классов средней школы в советское время. За восемь месяцев уровень образования Ерохиной Т.И. упал с выпускницы вуза до восьмилетки!!!

Но аттестат или свидетельство о восьмилетнем образовании она также должна была предъявить в избирательную комиссию, ведь её официально зарегистрировали 6 декабря 2011 года…

Теперь вопросы: какие документы об образовании предъявляла Татьяна Ивановна Ерохина при регистрации в избирательных комиссиях разных уровней в 2006-2011 годах? Напомним, что, по некоторым данным (их очень легко проверить), она прекратила обучение в Знаменской школе-интернате в возрасте 14 лет. О причинах мы по этическим соображениям информировать читателей не будем.

Если Татьяной Ивановной Ерохиной предъявлялись в избирательные комиссии поддельные документы об образовании (а они должны были предъявляться в обязательном порядке, иначе ей могли отказать в регистрации с опубликованием конкретного уровня образования), то это и сегодня может служить основанием для возбуждения в отношении неё уголовного дела по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, дающего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

Документы об образовании, несомненно, являются дающими права либо освобождающими от обязанностей. Например, определённый уровень образования требуется при поступлении на работу, при занятии более высоких должностей и пр. Под «использованием» понимаются действия лиц по извлечению пользы, выгоды, эффекта или других полезных свойств документа путём его предъявления, представления (демонстрации), предоставления и т.п. Поскольку подлинных документов, например о высшем образовании, у Татьяны Ивановны быть не могло, значит, можно предположить, что она использовала заведомо поддельные…

Такие действия в случае доказанности совершения преступления наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Да, срок давности привлечения к уголовной ответственности никто не отменял, но он не является реабилитирующим обстоятельством при освобождении от уголовной ответственности. Гипотетически в отношении Ерохиной возможно возбуждение уголовного дела, и перед ней будет поставлен вопрос: согласна ли она на его прекращение в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности? Если не согласна, то нужно идти в суд и добиваться отмены в судебном порядке. А согласие обозначает признание вины, судимость и лишение депутатского мандата.

Примерно такая схема была использована прокурором Орловской области Владиславом Малкиным год назад, когда после вмешательства Генпрокуратуры в отношении мэра Орла Юрия Парахина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По совету адвокатов Парахин не дал согласия на прекращение уголовного дела. Прокуратура не стала дожидаться суда и внесла в СУ СК России по Орловской области мотивированное представление о привлечении Парахина к уголовной ответственности по более тяжкой ч. 3 статьи 285 УК РФ, срок давности по которой – десять лет.

А теперь ещё один вопрос. В 2021 году на сайте Орловского областного Совета народных депутатов были опубликованы данные о наличии у депутата Ерохиной Т.И. среднего образования. При публикации биографических данных на официальном сайте высшего органа представительной власти региона сотрудники аппарата Орловского областного Совета народных депутатов должны использовать официально подтверждённые данные. Значит ли это, что в период с марта по октябрь 2021 года Ерохина Т.И., по некоторым данным, могла использовать заведомо поддельный аттестат о среднем образовании, который мог быть оформлен на её имя после 2008 года при содействии сотрудников отдела образования администрации Орловского района Орловской области? Если такое использование будет установлено, то ей может грозить уголовная ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Срок давности – 2 года.

Наградной лист Т.И. Ерохиной. Образование – Знаменская средняя школа-интернат

И последнее. Ещё не закрыт вопрос о возможном лишении депутата Ерохиной Т.И. государственных наград. Если проверяющие информацию дознаватели – сотрудники полиции обнаружат несоответствие документов об образовании, законным образом выданных Татьяне Ерохиной, и сведений о ее образовании, которые были указаны в двух наградных листах, то они, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», обязаны сообщить о том, что проверкой установлена недостоверность сведений, содержавшихся в документах, внесённых для представления лица к награждению государственной наградой в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам (начальник управления В.Б. Осипов), и передать в управление оформленные надлежащим образом документы проверки, выявившей недостоверные сведения.

Сроков давности для этого не существует. И далее вступает в действие статья 10 упомянутого Указа Президента Российской Федерации, которая звучит так: «В случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в документах, внесенных для представления лица к награждению государственной наградой (далее – документы о награждении), Президент Российской Федерации издает указ об отмене указа (о внесении изменения в указ) Президента Российской Федерации о награждении государственными наградами в отношении названного лица, а врученная лицу государственная награда и документы к ней подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации».

Вот такими могут быть последствия продолжавшихся в течение полутора десятилетий «образовательных игр» депутата Ерохиной и её покровителей, а возможно, и подельников…

НЕОБХОДИМЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УМВД

После публикации газетой «Орловская среда» совместных с Агентством федеральных расследований FLB.RU расследований, в которых рассказывалось о дезинформации избирателей, коллег-депутатов, государственных и общественных организаций, избирательных комиссий разного уровня, касающейся сведений об образовании депутата Орловского областного Совета народных депутатов Татьяны Ерохиной, в разное время позиционировавшей себя как имеющую высшее профессиональное, основное базовое или среднее образование, в редакцию газеты пришёл запрос на бланке УМВД России по Орловской области за подписью начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Э.А. Мирошкина (на самом деле у данного управления имеется для официальных писем свой бланк).

Запрос УМВД за подписью Мирошкина

Мало того, что в запросе с ошибкой напечатана фамилия главного редактора «Орловской среды», начальник управления официально просит главного редактора выполнить его (управления) работу! Он просит редакцию в трёхдневный срок предоставить те документы или их копии, которые вверенное ему управление должно было разыскать в ходе проводимой проверки!

Татьяна Филёва (главный редактор «Орловской среды») ответила на запрос по существу: вся информация была изложена в опубликованных статьях, и задачей полицейской проверки было выяснить те самые детали, о которых просит начальник управления. Перекладывать свою работу на плечи журналистов, которые по закону не имеют возможности осуществлять оперативно-разыскную деятельность, и фактически предлагать им нарушать закон – это завуалированная провокация.

Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции имеет все необходимые силы и средства для проведения процессуальной проверки и получения необходимых данных. Если у него не хватает организационных возможностей, то мы можем подсказать алгоритм действий, направленных на выяснение вопроса о том, как, кем и когда использовались, возможно, подложные документы.

В первую очередь необходимо опросить депутата Орловского областного Совета Т.И. Ерохину. Вопросы должны быть следующими:

Каким является уровень её образования (с документальным подтверждением) на сегодняшний день?

Какой документ о полном (общем) среднем образовании был предъявлен ей в Избирательную комиссию Орловского района в марте 2006 года?

Какой документ о наличии у неё высшего профессионального образования был предъявлен ей в избирательные комиссии Орловского и Болховского районов в марте 2011 года?

Какой документ о наличии у неё основного общего образования был предъявлен ей в Избирательную комиссию Орловской области в ноябре-декабре 2011 года?

Какой документ о наличии у Ерохиной Т.И. среднего образования был предъявлен ей сотрудникам Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов в 2021 г. для публикации сведений о её образовании на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов?

Какой документ об окончании Знаменской средней школы-интерната был предъявлен Ерохиной Т.И. в Администрацию Орловской области при формировании пакета документов для представления к государственной награде в 2010-2011 гг.?

Для справки: в публикуемой нами копии сводной учётной карточки (форма 5.11) имеются все необходимые данные о том, какой уровень образования указывался Ерохиной Т.И. при регистрации в качестве депутата. Более того, уровень образования по закону должен был быть подтверждён подлинниками документов об образовании (аттестата, свидетельства или диплома).

Второе: необходимо опросить сотрудников избирательных комиссий Орловского района, Болховского района и Орловской области относительно того, какие документы об образовании (с номерами и датами выдачи), на основании которых были внесены сведения в документы о регистрации, были предъявлены Ерохиной Т.И. в 2006 и 2011 гг.

Третье: для выяснения, какой (возможно, подложный) документ был использован Ерохиной Т.И. для предъявления сотрудникам Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов для публикации на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов сведений об образовании Ерохиной Т.И., нужно опросить причастных к данной публикации сотрудников Аппарата облсовета. Кроме того, им нужно задать вопрос: по каким основаниям в 2022 году графа «образование» на страничке депутата Ерохиной Т.И. на сайте Орловского облсовета была удалена?

Четвёртое: в наградном листе Ерохиной Т.И., копию которого мы публикуем, указано образование: «Знаменская школа-интернат». Это учебное учреждение давало среднее образование. В этой связи следует выяснить, имеет ли Ерохина Т.И. аттестат о среднем образовании, полученный в Знаменской школе-интернате? Если не имеет, то необходимо установить, имел ли место факт предоставления ей в Администрацию Орловской области, а потом соответственно в Администрацию Президента Российской Федерации ложных сведений об образовании. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» при выявлении сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области факта предоставления заведомо ложных сведений об образовании при формировании пакета документов для представления к государственной награде они обязаны сообщить о выявлении такого факта в Администрацию Орловской области и Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам (начальник управления В.Б. Осипов) и передать в управление оформленные надлежащим образом документы проверки, выявившей недостоверные сведения.

В данной инструкции мы перечислили все ситуации (с указанием конкретного места и времени), в которых Татьяна Ерохина должна была в обязательном порядке предъявлять документы о профессиональном высшем, среднем либо основном общем (полном) образовании. Мы также назвали круг лиц, которых нужно допросить (опросить) по данной теме, и дали конкретные вопросы. Хочется надеяться, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области теперь просто честно и квалифицированно выполнят свои обязанности.