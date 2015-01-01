Орловский облсуд наказал собственника «нехорошей» квартиры

По решению суда собственник квартиры на ул. Автовокзальной в Орле заплатит соседям 75 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Несколько лет жители многоэтажки терпели регулярный ночной грохот и крики арендаторов квартиры, которые к тому же выбрасывали из окон мусор или оставляли его возле входной двери квартиры.

Многочисленные обращения соседей в административную комиссию и привлечение собственника «нехорошей» квартиры к административной ответственности результата не дали: квартира продолжает сдаваться, в том числе и посуточно, и каждую ночь крики и громкая музыка нарушают тишину и спокойствие граждан. За защитой своих прав жители обратились в суд.

В Заводском районном суде г. Орла истцы рассказали, что ответчик, являясь собственником квартиры, в ней не проживает, сдает ее третьим лицам, в том числе для проведения мероприятий. В квартире систематически бывают большие компании людей, распивается алкоголь, и днем и ночью из квартиры доносятся шум, громкая музыка, крики, грохот мебели и дверей. Посетители квартиры курят, мусорят в подъезде, портят общедомовое имущество, засоряют придомовую территорию, нарушают общественный порядок, дебоширят, сотрудникам полиции дверь не открывают, ответственности за свои действия не несут.

Истцы просили суд обязать ответчика прекратить деятельность по сдаче квартиры в аренду посуточно, а также запретить размещать в любых формах объявления о сдаче в аренду данной квартиры посуточно. А в качестве компенсации морального вреда соседи просили взыскать с ответчика по сто тысяч рублей каждому.

Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав собственника прекратить деятельность по сдаче квартиры в аренду посуточно. Суд запретил ответчику размещать в любых формах и любыми способами объявления о сдаче квартиры в аренду посуточно, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб. в пользу каждого истца, всего 75 тыс. руб.

Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Он заявил, что содержит свое жилое помещение в надлежащем состоянии, соблюдает права соседей и не допускает их нарушения; а установить лиц, которые нарушают покой истцов и привлечь их к ответственности должны были сотрудники полиции.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда напомнила, что собственник жилого помещения отвечает за действия третьих лиц, на которых он возложил свою обязанность по содержанию жилого помещения в надлежащем состоянии и соблюдению прав и законных интересов соседей.

Также коллегия указала, что право частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Поскольку деятельность по сдаче квартиры в аренду и размещение соответствующих объявлений действующему законодательству не противоречит, оснований для удовлетворения иска в данной части в полном объеме не имелось.

Поэтому судебная коллегия изменила решение районного суда и обязала собственника прекратить деятельность по использованию квартиры не по назначению, то есть для целей, не связанных с проживанием граждан. Кроме того, ему все же придется выплатить соседям в общей сложности 75 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

По информации пресс-служба Орловского областного суда.