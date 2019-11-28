28 ноября 2019



Орловский облсуд не поверил в попытку побега убийцы Яны Савчук

Орловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении Андрея Бочкова, который обвинялся в покушении на побег из-под стражи во время провозглашения приговора Советского районного суда г. Орла по его обвинению в убийстве Яны Савчук.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, приговором суда Бочков признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Суд первой инстанции установил, что действия Бочкова были направлены не на побег из-под стражи, а на перемещение из клетки зала судебного заседания в конвойную комнату с целью воспрепятствования видеосъёмке представителей СМИ.

Государственный обвинитель, не согласившись с оправдательным приговором, обжаловала его и просила суд апелляционной инстанции направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд апелляционной инстанции не согласился с доводами прокуратуры о том, что у Бочкова был именно умысел на побег из-под стражи.

Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила без изменения оправдательный приговор, а апелляционное представление прокурора – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в настоящее время Бочков отбывает наказание (13 лет лишения свободы) в колонии строгого режима за убийство Яны Савчук.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2019 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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