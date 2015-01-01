Орловский облсуд оправдал свидетеля по делу сыновей Будагова

4 июля 2018 года Орловский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело Игоря Проскурина. Напомним, ранее по приговору Советского районного суда он был признан виновным в даче заведомо ложных показаний по уголовному делу в отношении Петра и Павла Будаговых при допросе в качестве свидетеля. Проскурину было назначено уголовное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Проскурин и его защитник обжаловали приговор.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах, и проанализировав доводы возражений, пришел к выводу о невиновности Проскурина. При этом суд пришел к выводу, что несоответствие сообщенных свидетелем в судебном заседании сведений о той ситуации, которую он видел, версии следствия не означает, что он давал заведомо ложные показания.

Согласно протоколу судебного заседания, Проскурин о нанесении или не нанесении ударов Будаговыми потерпевшему Филичеву пояснения не давал. Из его показаний следует, что в ночь с 11 декабря 2015 года на 12 декабря 2015 года потерпевший И. Филичев на стоянке около здания бара «Оз бар» несколько раз самопроизвольно упал. Его пояснения носили оценочный, предположительный характер, были сделаны, исходя из восприятия свидетелем сложившейся ситуации в то время, когда Филичев попадал в поле его зрения. При этом Проскурин в темное время суток находился в автомобиле в компании других лиц на расстоянии 10-15 метров от места совершения преступления.

По смыслу уголовного закона лжесвительство совершается только с прямым умыслом. Между тем неправильное восприятие обстоятельств вследствие невнимательности, недостаточной освещенности, исходя из месторасположения и окружающей обстановки могли повлиять на дачу Проскуриным показаний. Но это не лжесвительство, посчитал суд вышестоящей инстанции. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в действиях Проскурина отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.307 УК РФ.

Орловский областной суд оправдал Игоря Проскурина и признал за ним право на реабилитацию, отметил в пресс-службе суда.