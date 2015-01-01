Орловский облсуд оставил без изменения приговор в отношении бывшего полицейского, убившего сожительницу

Приговором Северного районного суда г. Орла от 26 марта 2018 года бывший сотрудник полиции был осужден к 9 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев за убийство своей сожительницы.

Сожители вместе распивали спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. Женщина в это время сидела на балконной раме, сожитель толкнул ее в спину, и она выпала с балкона 9 этажа.

Не согласившись с постановленным в отношении него обвинительным приговором, осужденный и его адвокат обжаловали приговор в Орловском областном суде, просили оправдать осужденного. В своих жалобах они настаивали на изложенной в суде первой инстанции версии, согласно которой обвиняемый потерпевшую не толкал, а наоборот, пытался снять с балконной рамы, но не успел и дотронуться до неё, как она сама упала вниз.

Судебная коллегия убедилась, что эта версия обоснованно опровергнута судом первой инстанции на основе собранных доказательств по делу.

По результатам рассмотрения Орловским областным судом апелляционных жалоб осужденного и его защитника приговор оставлен без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда

 

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Опубликовано 07 Июн 2018 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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