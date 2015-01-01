Орловский облсуд оставил без изменения решение райсуда об отказе в удовлетворении иска Минфина к следователю

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обратилась в Заводской районный суд г. Орла с иском к следователю СУ УМВД России по г. Орлу о взыскании в порядке регресса денежных средств, выплаченных гражданину в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Требования были обоснованы тем, что в производстве следователя находилось уголовное дело в отношении гражданина, которому в 2010 году было предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким эпизодам.

02 января 2011 года материалы дела были направлены в суд.

Приговором суда от 11 марта 2011 года гражданин был осужден по всем эпизодам предъявленного ему обвинения с назначением наказания в виде лишения свободы.

В 2013 году постановлением Президиума Орловского областного суда приговор в части осуждения по одному из эпизодов был отменен, уголовное дело в этой части прекращено за отсутствием в действиях гражданина состава преступления, наказание снижено, признано право на реабилитацию.

В 2014 году вступившим в законную силу решением районного суда с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, в пользу гражданина были взысканы денежные средства. Решение суда было исполнено в полном объеме.

Ссылаясь на положения пункта 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец просил суд взыскать со следователя уплаченные денежные средства в порядке регресса.

Решением Заводского районного суда г. Орла от 23 сентября 2016 года в удовлетворении исковых требований было отказано.

Истец с решение суда не согласился и подал апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции согласился с решением районного суда и указал, что пункт 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации введен в действие Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», который вступил в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования (с 03 декабря 2011 года) и обратной силы не имеет.

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Учитывая, что все действия следователя по вышеуказанному уголовному делу имели место до введения в действие указанной нормы закона, правовых оснований для ее применения к спорным правоотношениям не имеется.

При этом судебная коллегия отметила, что до введения в действие пункта 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, право регресса к соответствующему должностному лицу возникало исключительно в случаях, если его вина была установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Неправомерность действий следователя по указанным фактам приговором суда не установлена. Заключение служебной проверки каких-либо выводов о виновных действиях следователя не содержит.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Пресс-служба Орловского областного суда