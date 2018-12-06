Орловский облсуд оставил Федора Козина под стражей до 7 января

Орловский областной рассмотрел материал об избрании меры пресечения в отношении Федора Козина.

5 декабря 2018 г. Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника в интересах Федора Козина на постановление Заводского районного суда г. Орла от 21 ноября 2018 г., которым в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Орловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражей до 7 января 2019 года включительно.

Козин обвиняется в получении взятки в виде денег в особо крупном размере через посредников за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя группой лиц, по предварительному сговору, с вымогательством взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В судебном заседании Козин участвовал посредством видеоконференц-связи.

В суде апелляционной инстанции представитель прокуратуры просила суд оставить без изменения постановление районного суда об избрании в отношении Козина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Козин и его защитники просили суд отменить постановление Заводского районного суда г. Орла и избрать в отношении Козина меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную, не связанную с лишением свободы.

Суд апелляционной инстанции, проверив материал, выслушав доводы обвиняемого, стороны защиты и обвинения, не нашел оснований для избрания в отношении Ф. Козина более мягкой меры пресечения и оставил постановление Заводского районного суда г. Орла от 21 ноября 2018 г. без изменения.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.