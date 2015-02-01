Орловский облсуд освободил директора ООО «Энергоспецстрой» Пролубникова из-под стражи и объяснил почему

Орловский областной суд пришел к выводу, что преступление, в котором обвиняется директор ООО «Энергоспецстрой», относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности, и при соблюдении определенных условий законом установлен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей.

27 июня 2018 года Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката А. Пролубникова на постановление Железнодорожного районного суда г. Орла от 14 июня 2018 года, которым директору ООО «Энергоспецстрой» А. Пролубникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 29 суток.

Андрей Пролубников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Пролубников принимал участие в заседании суда апелляционной инстанции посредством видеоконференц-связи.

В судебном заседании адвокат просил отменить постановление районного суда и избрать в отношении своего подзащитного меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. рублей.

Прокурор просил оставить без изменения постановление районного суда.

Из представленных следователем материалов усматривается, что в настоящее время А. Пролубников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что он, являясь директором ООО «Энергоспецстрой», которому фактически подконтрольны ООО «Промэнергострой», ООО «Новые строительные технологии», ООО «Вольтмастергрупп», ООО «Гипсо-строительные материалы», действуя совместно и согласованно с генеральным директором АО «Орелоблэнерго» Е. Зиновьевым, заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «Орелоблэнерго» С. Тюленевым, путем обмана совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем заключения в период с 01.02.2015 года по 30.10.2017 года между АО «Орелоблэнерго» вышеуказанными ООО договоров подряда на выполнение строительных, монтажных и иных видов работ на общую сумму более 81 млн. рублей, из которых по указанию генерального директора АО «Орелоблэнерго» Е. Зиновьева, его заместителя С. Тюленева были выполнены работы на сумму не менее 8 000 000 рублей силами и средствами АО «Орелоблэнерго», а денежными средствами в указанной сумме А. Пролубников совместно с Е. Зиновьевым и С. Тюленевым, распорядились по собственному усмотрению.

При этом сумма ущерба, указанного в обвинении стороной обвинения, не подтверждена документально.

В силу гражданского законодательства, вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью и акционерное общество являются коммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, между которыми были заключены двусторонние возмездные сделки — договоры подряда на выполнение определенных видов работ.

Соответственно, преступление, в котором обвиняется А. Пролубников, относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности.

В ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ установлен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, обвиняемых по ст. 159 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1-4 ст. 108 УПК РФ.

Принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения А. Пролубникова под стражу, суд первой инстанции не принял во внимание требования указанных норм, а также не принял во внимание то, что подозреваемый имеет регистрацию и место жительства на территории Российской Федерации, его личность установлена, мера пресечения в отношении него не избиралась и им не нарушалась, от органов предварительного расследования он не скрывался.

Таким образом, Орловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката в интересах А. Пролубникова, отменил постановление Железнодорожного районного суда г. Орла от 14 июня 2018 года об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд апелляционной инстанции избрал в отношении Пролубникова меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. руб. и возложил на него запрет общаться с Е. Зиновьевым и С. Тюленевым до отмены или изменения этой меры пресечения.

Из-под стражи А. Пролубников был немедленно освобожден.

Пресс-служба Орловского областного суда.