Орловский облсуд освободил экс-директора регионального фонда капремонта Масленникова из-под стражи под залог

18 июля 2018 года Орловский областной суд рассмотрел материал по апелляционным жалобам обвиняемого В. Масленникова и его защитника на постановление Заводского районного суда г. Орла от 8 июля 2018 г., которым Масленникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Из представленных следователем материалов усматривается, что в настоящее время Масленников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что он в период с 12 апреля 2016 г. по 1 июня 2016 г., являясь директором некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (далее Региональный фонд капитального ремонта), путем обмана совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, путем заключения договора от 7 апреля 2016 г. между Региональным фондом капитального ремонта в его лице и ООО «Москомреставрация» в лице генерального директора Р. Елина на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по улице Московской г. Орла и завладел денежными средствами в сумме 5600000 рублей, перечисленными в адрес ООО «Москомреставрация» в составе авансового платежа по указанному договору, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

6 июля 2018 г. Масленников был задержан по подозрению в порядке ст. 91-92 УПК РФ.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Масленников участвовал посредством видеоконференц-связи.

Адвокат просила отменить постановление районного суда и избрать в отношении своего подзащитного меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. рублей.

Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения.

Отменяя судебное решение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в силу гражданского законодательства, ООО «Москомреставрация» является коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, с которой Региональным фондом капитального ремонта в лице Масленникова был заключен договор подряда на выполнение определенных видов работ.

В ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ установлен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, обвиняемых по ст. 159 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1-4 ст. 108 УПК РФ.

При этом, согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, содержащейся в постановлении Пленума от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», если преступления, перечисленные в части 1.1 ст. 108 УПК РФ, совершены индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации совместно с иными лицами, не обладающими указанным статусом, то в отношении этих лиц при отсутствии обстоятельств, предусмотренных в пунктах 1 – 4 ст. 108 УПК РФ, также не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения Масленникова под стражу, суд первой инстанции не принял во внимание требования указанных норм, а также не учел, что Масленников имеет регистрацию и место жительства на территории Российской Федерации, его личность установлена, мера пресечения в отношении него не избиралась и им не нарушалась, от органов предварительного расследования он не скрывался.

Таким образом, Орловский областной суд отменил постановление Заводского районного суда г. Орла от 8 июля 2018 г. об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, отказав в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования.

Суд апелляционной инстанции избрал в отношении Масленникова меру пресечения в виде залога в размере 1500000 руб.

Из-под стражи Масленников был немедленно освобожден.

Пресс-служба Орловского областного суда