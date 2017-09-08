Орловский облсуд отменил решение райсуда о временном отстранении от должности начальника УМИЗ Максима Лобова

Сегодня Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Максима Лобова и его защитника на постановление Советского районного суда г. Орла от 15 ноября 2017 г, которым суд удовлетворил ходатайство следователя ОЗО СУ УМВД России по Орловской области Позняк М.А. о временном отстранении Лобова М.А. от должности.

Максим Лобов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в результате использования Лобовым М.А. своих служебных полномочий вопреки интересам службы в пользу третьих лиц наступили тяжкие последствия в виде причинения муниципальному образованию «Город Орёл» значительного материального ущерба в размере 23175000 руб. Ущерб был причинен в результате оценки и последующей продажи акций ОАО «База строительных товаров» по заведомо заниженной цене.

Орловский областной суд удовлетворил жалобу обвиняемого Лобова М.А. и его адвоката, отменил постановление Советского районного суда г. Орла от 15 ноября 2017 года в отношении Максима Лобова и отказал в удовлетворении ходатайства следователя ОЗО СУ УМВД России по Орловской области Позняк М.А. о временном отстранении Лобова от должности начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла.

При этом суд указал, что все материалы, связанные с приватизацией и последующей продажей акций ОАО «База строительных товаров», были изъяты задолго до обращения следователя с ходатайством об отстранении Лобова от должности. Кроме того, материалы уголовного дела не содержат сведений об оказании Лобовым давления на свидетелей, а доводы о том, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, являющихся сотрудниками УМИЗ администрации г. Орла, не основаны на каких-либо конкретных данных.

Пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 17 Янв 2018 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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