Орловский облсуд возвратил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего пешехода

14 августа 2018 г. Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе потерпевшей на постановление Хотынецкого районного суда Орловской области от 29 июня 2018 г., которым житель Хотынецкого района был освобожден от уголовной ответственности за совершенное в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст.264 УК РФ.

По версии органа предварительного следствия, с которой согласился районный суд, 12 сентября 2017 г. в утреннее время мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-212140, на 38 км автодороги «Болхов-Орел-Витебск» на территории Знаменского района Орловской области в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд на обочину полосы встречного движения, где совершил наезд на пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия подозреваемый сообщил, что во время управления автомобилем внезапно потерял сознание, а, когда пришел в себя, обнаружил, что автомобиль находиться на обочине.

По результатам проведенной на следствии судебно-медицинской экспертизы каких-либо данных, свидетельствующих о внезапной кратковременной утрате сознания при управлении подозреваемым транспортным средством, выявлено не было.

Вместе с тем, комиссия судебно-психиатрических экспертов в своем заключении пришла к выводу, что в момент совершения ДТП у водителя отмечалось временное болезненное расстройство психической деятельности в форме кратковременного синкопального состояния (длительностью не более одной минуты), вследствие чего он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

На основании ст. 21 УК РФ районный суд обвиняемого от уголовной ответственности освободил с назначением принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Прокуратура согласилась с постановлением районного суда и не оспорила его.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы потерпевшей стороны, отменил решение районного суда и возвратил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда, указав на следующее.

Вопросы, связанные с психическим состоянием лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, подлежат тщательному исследованию и оценке судом.

По смыслу закона заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед иными доказательствами, оценивается по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. Игнорирование этого правила может привести к принятию незаконного решения по делу.

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта (экспертов) или наличия противоречий в выводах эксперта (экспертов) по тем же вопросам судом может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту (экспертам) (части 1 и 2 статьи 207 УПК РФ).

Однако при определении психического состояния обвиняемого в постановлении суда не получили оценку его поведение в ходе предварительного следствия, показания свидетелей о его поведении до совершения деяния, а также документы, характеризующие его личность, и медицинские документы о состоянии его здоровья.

Суд применил к нему принудительную меру медицинского характера только на основании письменного заключения экспертов, без его надлежащей проверки и оценки в судебном заседании в совокупности с другими доказательствами.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции как постановленное без учета и оценки всех обстоятельств, которые могли существенно повлиять на его выводы, а также с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона, которые путем лишения и ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства повлияли или могли повлиять на принятие законного и обоснованного решения, не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене.

По информации пресс-службы Орловского областного суда