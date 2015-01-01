Орловский облсуд взыскал в пользу покупательницы магазина «Пятерочка» 30 тыс. рублей

Орловский областной суд взыскал в пользу орловчанки более 30 тысяч рублей за сломанную руку на крыльце магазина «Пятерочка».

Вечером 4 февраля 2017 года покупательница, заходя в магазин «Пятерочка» на ул. Покровской, поскользнулась на неочищенном от снега и наледи крыльце магазина и упала. В результате падения женщина получила закрытый перелом руки.

Её претензия в адрес ООО «Агроторг» осталась без ответа, тогда орловчанка за защитой своих прав обратилась в Советский районный суд г. Орла с иском о взыскании утраченного заработка (20 693 руб.) и компенсации морального вреда (20 тыс. руб.).

Районный суд в удовлетворении исковых требований отказал, женщина обжаловала решение в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что при оказании услуг торговли должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и здоровья покупателей, сохранность их имущества, соблюдаться действующие правила продажи товаров, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, и требования нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в части безопасности.

Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о соблюдении им требований безопасности; более того, покупателей не предупреждали о скользких ступенях. В пользу истца свидетельствовал еще ряд обстоятельств.

Таким образом, судебная коллегия решение Советского районного суда г. Орла отменила и частично удовлетворила исковые требования, взыскав с ООО «Агроторг» в пользу орловчанки компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., в счет возмещения утраченного заработка — 20 633 руб.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.